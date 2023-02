Iscrizioni agli asili comunali Le domande soltanto online

Sono aperte le iscrizioni alle Scuole dell’infanzia comunali ‘Cadore’ e ‘Gulinelli’ di Copparo, per l’anno educativo 20232024. Possono presentare domanda i genitori dei bambini e delle bambine nati negli anni 2018, 2019, 2020. Le istanze possono pervenire fino al 20 marzo 2023, esclusivamente on-line e compilate digitalmente accedendo all’area on line tramite Spid (è possibile ottenere gratuitamente un’identità digitale Spid lepida direttamente allo sportello Urp del Comune di Copparo. Per informazioni: 0532-864680). Bando e modalità di iscrizione sono consultabili e scaricabili dal sito internet comunale. Domani è previsto un incontro informativo con l’équipe educativa delle scuole per conoscere le insegnanti.