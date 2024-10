Iscrizioni all’Utef. I corsi cominciano il 17 ottobre

Sono aperte le iscrizioni all’anno accademico 2024/2025 di Utef, l’Università per l’educazione permanente di Ferrara che da quarant’anni svolge le proprie lezioni anche a Bondeno. I corsi, in partenza dal 17 ottobre, si terranno come ormai di consueto nei giovedì pomeriggio presso la Sala 2000 di viale Matteotti, e si concluderanno il 9 maggio 2025. Iscriversi per la sezione di Bondeno è semplice: bisogna recarsi presso il piano terra del Municipio dalle 10.30 alle 12 di mercoledì 9, venerdì 11, lunedì 14 e mercoledì 16 ottobre. Per la partecipazione ai corsi non è richiesto alcun titolo di studio e possono iscriversi persone di tutte le età. I corsi sono tenuti da professori ed esperti dei vari ambiti di studio.