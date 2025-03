Iscrizioni aperte e oltre 100 iscritti per l’ottavo atto della ’Far Gravel’

Iscrizioni aperte per l’ottava edizione della Far Gravel: già oltre 100 iscritti in poche ore per l’evento che animerà Argenta il prossimo 20 settembre, l’evento ciclistico non competitivo che nel 2024 – un’edizione colpita dall’alluvione e quindi spostata a novembre – ha ottenuto grandi consensi, confermandola un evento nazionale atteso dal mondo gravel. Un’edizione, la prossima, che porta con sé alcune interessanti novità. Innanzitutto, due percorsi lunghi da 150 e 200 chilometri, entrambi unsupported. Il percorso lungo da 200 chilometri è la seconda novità di quest’anno, dopo che per l’edizione 2024 le condizioni alluvionali che hanno colpito il territorio argentano lo hanno reso impraticabile. Il 20 settembre, quindi, i 100 ciclisti che lo avevano scelto lo scorso anno potranno provare l’emozione di mettersi alla prova. Confermati i percorsi da 50 e 100 chilometri, anche se in conseguenza agli eventi alluvionali di settembre e ottobre 2024, i tratti più belli non si potranno praticare, ma l’associazione si sta muovendo per renderli comunque divertenti, con obiettivo primario la sicurezza di tutti i partecipanti. Alla presentazione della manifestazione il sindaco Argenta, Andrea Baldini, ha ringraziato lo spirito dell’associazione nonché il grande attivismo dei volontari durante la manifestazione e durante tutto l’anno. "L’amministrazione – ha evidenziato – ha sempre sostenuto economicamente e a livello burocratico e amministrativo. Un ringraziamento particolare alle aziende e alle attività del territorio – e non solo – che contribuiscono".