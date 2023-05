Isene festeggia il secolo Una targa del Comune

Ricorrenza indimenticabile per Isene Piazzi, che domenica ha tagliato il prestigioso traguardo dei 100 anni di vita. Un momento gioioso al quale si è unita anche l’Amministrazione comunale, con l’assessore alle Politiche sociali Cristina Coletti che ha donato alla concittadina la tradizionale targa celebrativa e la lettera di auguri che porta la firma del sindaco Alan Fabbri. "Siamo felici - ha affermato l’assessore Coletti - di celebrare con Isene e i suoi cari questo giorno importantissimo, al quale partecipiamo con rispetto e riconoscenza verso chi ha attraversato un secolo di vita all’interno della comunità e rappresenta un punto di riferimento per la società. È una fortuna non scontata poter crescere vicino ai testimoni diretti degli avvenimenti degli ultimi cento anni perché dai racconti scaturiti da quelle esperienze tutti possono trovare qualcosa da apprendere. Ad Isene auguriamo ancora molti momenti felici e pieni di affetto da parte dei suoi cari". Nata a Vigarano nel 1923, Isene ha lavorato in campagna e ha sempre avuto la grande passione della lettura. Isene si è sposata con Adolfo Pederzani e insieme hanno avuto i tre figli Gianpietro, Giancarla e Giancarlo. Per Giancarlo il 14 maggio è un giorno molto speciale per tre motivi: mentre la madre spegneva 100 candeline, lui stesso ne ha spente 71 e la moglie 66. Isene ha 6 nipoti e 2 pronipoti di 17 e 10 anni. Ad occuparsi di lei sono la figlia Giancarla e la nipote Lara.