Iside Masini compie cent’anni. Festa con targa del Comune: "Il ’Carlino’ mi fa compagnia"

Ferrara in festa per i cento anni di Iside Masini, detta Isea, che ha spento le 100 candeline nella casa della nuora in cui vive da cinque anni, al centro del quartiere Doro. Alla gioia della famiglia si è unita l’assessore Cristina Coletti, che ha incontrato Iside per omaggiarla con la lettera di auguri firmata dal sindaco e con la targa celebrativa dedicata ai cittadini che si iscrivono all’albo dei centenari. "È una giornata da vivere con emozione - ha dichiarato Coletti -. A Iside vanno i nostri migliori auguri, nella speranza che possa conservare le sue passioni e continuare a vivere tanti momenti sereni con i cari che le sono sempre accanto per accudirla con affetto".

Nata a Pilastri di Bondeno il 2 maggio del 1925, Iside Masini si stabilì a San Martino all’età di 12 insieme ai genitori, agricoltori. Nella frazione ha conosciuto il marito Agide Rimondi, con cui si è sposata e ha dato alla luce il figlio Alberto - poi scomparso prematuramente, all’età di 40 anni -. Oggi ha 2 nipoti e 3 pronipoti, Francesco, Davide e Margherita, che con i suoi 14 anni è la più giovane della famiglia. Iside ha sempre lavorato tanto, curando la terra, prestando opera in un’attività sartoriale a conduzione familiare e poi facendo anche l’aiutante domestica. Dopo la pandemia da Covid, Iside si è trasferita a casa della nuora Ada Rossi, che da cinque anni si prende amorevolmente cura della suocera.

Iside conserva una grande memoria, ha passione per le carte da Scala 40 ma ciò che ama più fare nella vita di tutti i giorni è tenersi informata sull’attualità. "La lettura de “Il Resto del Carlino” – racconta Iside – è un appuntamento fisso, che si ripete ogni giorno da tanti anni. Il Carlino è una compagnia quotidiana, sfogliarlo è un piacere e un’abitudine che mi aiuta a tenermi informata su cosa accade a Ferrara e nel mondo. Mi piace restare aggiornata sui fatti di attualità"