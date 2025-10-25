Islands di Carolyn Carlson: quattro isole in movimento

Un’artista di fama internazionale Carolyn Carlson approda a Ferrara per il Festival di Danza Contemporanea ’La città che danza’.

Oggi, alle 20.30, riflettori puntati su una delle figure cardine della danza contemporanea mondiale: Islands, spettacolo composto da quattro coreografie di Carolyn Carlson – Room 7, Wind Woman, A deal with instinct, Mandala – con interpreti d’eccezione come Tero Saarinen, Céline Maufroid, Yutaka Nakata e Sara Orselli. Un percorso che attraversa la filosofia zen, la forza della natura e il mistero della psiche umana.

Il Festival di Danza Contemporanea 2025 è realizzato con il sostegno del socio fondatore Comune di Ferrara, del Ministero della Cultura, della Regione Emilia-Romagna, della Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna e dello sponsor tecnico, Multicopia360, in collaborazione con Interno Verde. Abbonamenti e biglietti. Il Teatro Comunale propone formule flessibili e inclusive. L’abbonamento completo, 5 titoli (escluso Interno Verde Danza), è in vendita a partire da 60 euro. Festa della danza: biglietto unico 5 euro. Ingressi Interno Verde Danza: biglietto unico 8 euro (acquistando un biglietto per ciascun evento di Interno Verde Danza, si ha accesso alla Riduzione Interno Verde Danza a 5 euro a biglietto). Tutte le informazioni relative alle agevolazioni per persone con disabilità, sono consultabili alla sezione Accessibilità sul sito teatrocomunaleferrara.it. Riduzioni: sino ai 20 anni, sino ai 30 anni, oltre i 65 anni, possessori di tessera Arci, Manifattura Berluti, Associazione Musicisti Ferrara, Fondazione Ferrara Arte. "Il Festival si conferma un appuntamento di grande prestigio, capace di valorizzare il nostro Teatro e di offrire al pubblico esperienze artistiche coinvolgenti e di altissimo livello" le parole di Michele Placido, presidente del Teatro.