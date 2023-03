Isola dell’amore, scatta la pulizia della spiaggia "La speranza è che partecipino cento volontari"

Anche domenica, come lo scorso anno, i volontari di Plastic Free di Rovigo e Ferrara si impegneranno a rimuovere i troppi rifiuti dall’isola dell’Amore, una lingua di sabbia e vegetazione verso il mare Adriatico che parte dal Delta del Po verso Volano. Un anno fa oltre 100 persone, traghettate dalla terraferma sull’argine sinistro del Po al faro, si impegnarono per tutta la giornata rimuovendo circa 7 tonnellate di immondizia.

L’obiettivo è ripetere le adesioni, con la speranza che il bottino finale dei rifiuti raccolti sia minore. I due organizzatori Laura Felletti Spadazzi, referente per Ferrara e Riccardo Mancin coordinatore nazionale, confidano nel consueto entusiasmo dei volontari in maglia blu, sempre pronti a cercare di ridare decoro all’ambiente deturpato dall’inciviltà. Il programma della giornata, patrocinata dal comune di Goro e dal Parco Delta e prevede il ritrovo alle 10, presso il pontile di imbarco in località Bacucco di Ariano nel Polesine (Ro), in via Po Gorino. Una volta traghettati sull’isola gli organizzatori distribuiranno i sacchi. L’attività di raccolta durerà all’incirca fino alle 16, ma è prevista una sosta pranzo intorno alle 13 con la possibilità di gustare, al costo di 10 euro, un piatto di spaghetti alle vongole preparato sul posto dalla Pro Loco mentre le bevande saranno offerte dai titolari del ristorante Il Faro, oltre al traghettamento gratuito. Per adesioni contattare 347 0733267.

Ci sarà, inoltre una delegazione del Dipartimento di Scienze dell’Ambiente e della Prevenzione dell’Ateneo Estense, nell’ambito del progetto Interreg Resistance Italia-Croazia, che mira a trovare soluzioni congiunte che incoraggino la cooperazione nazionale e internazionale al fine di preservare la ricchezza del mare Adriatico. A completamento Clara lunedì mattina, porterà via i rifiuti che Erik Scabbia titolare del faro avrà provveduto a depositare a Gorino.

cla.casta.