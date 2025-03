Isola dell’Amore, volontari al lavoro

Una domenica sull’Isola dell’amore per ‘liberarla’ dalla plastica e ogni tipo di rifiuti. L’appuntamento è per domenica 9 marzo, i volontari di Plastic Free si ritroveranno alle 9 al pontile d’imbarco sulla sponda veneta in località Bacucco di Ariano nel Polesine (Ro) e da lì verranno traghettati, per l’occasione gratuitamente, sull’isola. Si tratta di un’iniziativa che per il quarto anno consecutivo vede la sinergia tra Plastic Free Ferrara e Plastic Free Rovigo, capitanati rispettivamente dalla referente ferrarese Laura Felletti Spadazzi e dal coordinatore nazionale Riccardo Mancin. I due gruppi uniscono le forze e organizzano la pulizia ambientale dell’isola dell’amore, uno dei luoghi più iconici del delta del Po situato alla foce del Po di Goro.

L’obiettivo primario è di pulire lo scanno e preservare un luogo meraviglioso e unico nel delta del Grande Fiume. Si tratta di una semplice passeggiata aperta a tutti senza limiti di età, salutare e utile.

L’attività di pulizia durerà eccezionalmente tutto il giorno e prevede anche un intermezzo conviviale, in virtù della collaborazione con la Cueva del Faro e il ristorante Il Faro di Goro. Il tutto con il supporto Clara Servizi Ambientali, che fornirà i sacchi e provvederà a smaltire correttamente il materiale raccolto. L’evento ha ricevuto l’autorizzazione dei carabinieri forestali reparto biodiversità Punta Marina (Ravenna) ed il patrocinio ufficiale della Regione Emilia-Romagna, del Comune di Goro e del Parco Delta del Po Emilia-Romagna.

Sarà presente anche una delegazione del Cursa (Consorzio Universitario per la Ricerca Socioeconomica e per l’Ambiente) per il progetto internazionale Adriplast, il cui obiettivo è affrontare il crescente problema dell’inquinamento da plastica negli ecosistemi acquatici e ai suoi effetti dannosi sulla biodiversità, sugli ecosistemi e sulla salute umana. Effettueranno in loco alcuni prelievi di sabbia e oggetti per una campionatura e analisi.

"Un luogo stupendo che merita tanta attenzione e che ci piace continuare a difendere – commenta Riccardo Mancin, coordinatore nazionale Plastic Free – È bello sia diventato un appuntamento annuale fisso, utile a valorizzare questo territorio e portare tante persone non solo a conoscerlo, ma ad impegnarsi a tutelarlo". In conclusione, la referente di Plastic Free Ferrara, Laura Felletti Spadazzi ha voluto ribadire che: "E’ proprio partecipando a queste iniziative che si diffonde la consapevolezza e la coscienza civile. Davanti al grave problema dell’inquinamento da plastica non si può restare indifferenti e girarsi dall’altra parte".

Mario Tosatti