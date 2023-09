’Isola Verde’ chiuso dal 31 ottobre

Il bar "Isola Verde" annesso ai giardini pubblici, chiude per motivi di sicurezza. Col disappunto degli avventori la serranda verrà abbassata il 31 ottobre, una data questa slittata in avanti di due mesi. Da quando cioè, a seguito dell’ennesima rissa, negativamente commentata anche dalla politica tra gli scranni consigliari, il Comune, proprietario dell’immobile, ha deliberato la revoca della concessione per la gestione del locale. Un locale più volte oggetto di controlli di forze dell’ordine, tra l’altro sanzionato in due precedenti occasioni da provvedimenti di sospensione temporanea dell’attività, comminati dalla questura di Ferrara. Ora la serrata, raggiunto un accordo per la risoluzione consensuale tra le parti in causa, per consentire lo smaltimento della merce in magazzino, è stata spostata definitivamente in avanti di altri 60 giorni.