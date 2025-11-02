Isole ecologiche contro l’abbandono di rifiuti: "Gli Ecomoduli? Un’alternativa al porta a porta"

Prosegue il progetto "ComacchioVale" promosso da Clara in collaborazione col comune di Comacchio per contrastare l’abbandono dei rifiuti nei sette lidi dopo la stagione turistica, guardando già alla prossima e offrendo nuove opportunità a residenti e fruitori di seconde case. Clara ha installato da venerdì nei Lidi Sud nuovi Ecomoduli si tratta di moderne isole ecologiche intelligenti che consentono di conferire in modo corretto diverse tipologie di rifiuti, a supporto della raccolta differenziata. Le isole sono state collocate a Lido degli Estensi, nel parcheggio all’incrocio tra via Leopardi e via Torino mentre a Spina nel piazzale di via Giovanni Boldini, nei pressi del nuovo ponte sul canale Logonovo. Gli Ecomoduli permettono a residenti e turisti di conferire carta e cartone, imballaggi in plastica e lattine nei casi in cui non sia possibile utilizzare il servizio ordinario di porta a porta previsto dal calendario. Sarà inoltre possibile conferire anche piccoli Raee, rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche di piccole dimensioni, in ogni momento. L’accesso avviene tramite tessera ComacchioVale, fra poco anche con l’app Junker, direttamente dal proprio smartphone, come già accade per i "cassonetti intelligenti" destinati a indifferenziato e organico. "Gli Ecomoduli rappresentano un tassello importante per rendere il servizio più flessibile e vicino alle esigenze delle persone - dice l’assessore all’ambiente lagunare Antonio Cardi - e sono una risposta concreta soprattutto ai bisogni dei proprietari di seconde case e dei turisti, che a volte non possono rispettare i giorni prestabiliti di esposizione di carta e plastica". Clara precisa che "per evitare riempimenti precoci, le nuove strutture dovranno essere utilizzate solo quando realmente necessario, e non come alternativa stabile al porta a porta. Vietato abbandonare sacchi all’esterno, come per ogni contenitore stradale e a tutela del decoro e della sicurezza, tutte le isole saranno videosorvegliate". "Con queste nuove installazioni – conclude il presidente di Clara, Annibale Cavallari – consolidiamo un modello di gestione più moderno, ordinato e comodo per tutti. ComacchioVale è un progetto complesso e ambizioso ed i risultati completi si potranno apprezzare pienamente con la prossima stagione turistica, quando il sistema sarà a regime e il territorio potrà beneficiare di una raccolta più funzionale e integrata, ma come azienda possiamo già essere soddisfatti di come il lavoro sta procedendo". Domani parte anche la IV fase di ComacchioVale: nella cintura esterna del capoluogo e nelle frazioni di San Giuseppe, Vaccolino e Volania indifferenziato e umido andranno conferiti solo nei cassonetti intelligenti.

Claudio Castagnoli