Isole ecologiche, . Hera rilancia il ‘Progetto decoro’

Torna nei quartieri il ‘Progetto decoro’, l’attività di pulizia straordinaria promossa dal Comune in collaborazione con il Gruppo Hera, finalizzata a rendere ancora più pulite le strade e le aree in cui sono alloggiate le isole ecologiche a servizio dei cittadini. È infatti iniziata dai quartieri Arianuova e San Benedetto una nuova serie di interventi che proseguiranno per tutto l’anno e coinvolgeranno anche le zone di Borgopunta, Quacchio, Villafulvia, San Bartolomeo, Krasnodar, fino a Pontelagoscuro/Barco. Il programma 2024 prevede la pulizia profonda di oltre 180 isole ecologiche di base e lo spazzamento straordinario delle strade, sia quelle in cui ci sono i cassonetti sia le vie limitrofe. Sono complessivamente 20mila le utenze interessate, avvisate di volta in volta tramite volantinaggio. Il progetto coprirà gradualmente tutto il territorio comunale.