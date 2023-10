Ispettorato del lavoro: "Ci sentiamo di serie B"

Il grido di dolore si leva da un manipolo di lavoratori, assiepati davanti al loro ufficio in via Garibaldi. L’ispettorato del Lavoro. I dipendenti si sentono "statali di serie B" e, a dar voce alla loro rivendicazione, sono i rappresentanti delle funzioni pubbliche di Cgil, Cisl e Uil. I punti centrali della rivendicazione sono l’esiguità di organico e la mancata corresponsione ai lavoratori dell’indennità di amministrazione. Ossia la voce contrattuale che distingue i dipendenti pubblici da quelli privati. "In questo momento – spiega Kevin Ponzuoli, segretario della funzione pubblica Cisl – nell’ufficio dell’ispettorato del lavoro, sono incardinati complessivamente ventiquattro dipendenti che devono garantire la ‘copertura’ su tutto il territorio. A questo si aggiunge che, gli ispettori veri e propri, le figure professionali preposte a vigilare sul corretto svolgimento del lavoro all’interno delle aziende sono sette in totale. Di cui alcuni ancora da formare". Insomma la situazione è seria. E, dati alla mano, emerge che "ci sia una ‘scopertura’ di organico superiore al 30%". Anche perché l’ispettorato del lavoro ha giurisdizione – su due uffici – sia sulla provincia di Ferrara che su quella di Rovigo. "A regime normale – continua Ponzuoli – i dipendenti nell’Itl della città estense dovrebbero essere almeno una quarantina, mentre trentacinque a Rovigo". A questo quadro già particolarmente complesso, si aggiunge un altro aspetto non meno rilevante che è legato alla strumentazione e ai mezzi in dotazione ai dipendenti dell’ispettorato ferrarese. "I lavoratori dell’Itl – scandisce Fabio Izzi, Uilpa – non solo si trovano a lavorare sotto organico, ma devono utilizzare i mezzi propri per svolgere le loro funzioni. Non ci sono dotazioni di auto, device tecnologici all’altezza. Ed è paradossale: coloro che dovrebbero vigilare sulla correttezza delle procedure nei posti di lavoro, sono i primi ad essere esposti loro malgrado a procedure non idonee".

Sulla stessa lunghezza d’onda anche Irene Fantini, rappresentante della funzione pubblica Cgil. "La situazione del comparto è molto problematica – dice la sindacalista – e non è ammissibile che a questi lavoratori non venga riconosciuta un’indennità che a tutti gli altri colleghi in altri enti spetta. Negli anni, sugli ispettorati del lavoro, non sono stati fatti investimenti. E questi sono i risultati".

Ma ce n’è uno ancor peggiore e potenzialmente più insidioso. "Questa disparità di trattamento riservata ai lavoratori degli ispettorati del lavoro – osserva Fantini – genera una disaffezione a questo ente. Non solo, lo rende scarsamente attrattivo. Ed ecco uno dei motivi per i quali ci troviamo a denunciare, oltre gli arretrati legati alle indennità, un’esiguità di personale che supera il 30%. Spesso, i lavoratori che vincono il concorso negli ispettorati del lavoro, poco dopo chiedono di essere trasferiti in altri enti in cui le condizioni salariali sono senz’altro migliori".

Federico Di Bisceglie