"Ispra, un parere del tutto insensato"

"Ispra avrebbe dato parere contrario per due motivazioni – dice il direttore Confagricoltura Paolo Cavalcoli –. La difficoltà nell’identificazione della specie causa di danno (oca selvatica oppure oca lombardella?), mentre la seconda sarebbe ascrivibile alla necessità di approfondire le cause che determinano il danno. Ispra sosterrebbe che le oche non strappano la pianta bensì la recidono, favorendone l’accrescimento, la resistenza alle intemperie, una maggiore produttività. In sintesi secondo Ispra le oche non danneggerebbero i raccolti ma addirittura ne favorirebbe l’accrescimento. Una tale affermazione è insensata e pertanto inaccettabile, contribuendo ad accrescere il diffuso senso di frustrazione che si sta alimentando tra gli agricoltori, che vedono vanificato tutto il frutto del loro lavoro".