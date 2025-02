Israele e Palestina, gli alunni e il conflitto

Il ciclo di conferenze ‘Incontro con l’autore’, promosso dal dipartimento di Lettere dell’istituto Vittorio Bachelet, prosegue con un appuntamento di grande rilievo storico e geopolitico. Dopo l’incontro inaugurale con il costituzionalista Roberto Bin, ieri mattina gli studenti delle classi quarte e quinte hanno avuto l’opportunità di confrontarsi con lo storico Claudio Vercelli, docente a contratto di Studi ebraici all’Università Wsus di Poznań e la Scuola europea di alta formazione Pareto di Lecco, nonché membro del comitato scientifico del Meis.

L’incontro, svoltosi in modalità online e coordinato dal professor Paternò, ha avuto come tema le radici storiche del conflitto israelo-palestinese. Vercelli ha guidato gli studenti in un’analisi approfondita delle origini e delle dinamiche che hanno reso il conflitto israelo-palestinese una delle questioni geopolitiche più complesse della storia contemporanea.

Durante la conferenza, sono stati affrontati i principali eventi che hanno segnato la regione, dalla dominazione ottomana fino alla creazione dello Stato di Israele nel 1948, passando per il mandato britannico e il ruolo delle potenze occidentali. Particolare attenzione è stata dedicata all’evoluzione delle comunità ebraiche e arabe, ai processi di urbanizzazione e alle conseguenze delle politiche coloniali, evidenziando come questi fattori abbiano contribuito a generare tensioni e divisioni.