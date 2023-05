"Israele reagisce al lancio di razzi deciso da Hamas"

Caro Carlino,

nei giorni scorsi, alle ore 13, un TG riportava: “Israele ha bombardato Gaza e l’Organizzazione che governa Gaza ha risposto con 400 razzi”. Oggi si parla già di 800 ordigni! La notizia, così data, è grave per due motivi: o i giornalisti del TG in questione non sono accuratamente informati sugli episodi riportati, cosa di cui dubito, o è stata volutamente travisata la realtà dei fatti. In realtà lo Stato d Israele ha reagito militarmente contro i centri di comando e i siti da cui vengono lanciati razzi indiscriminatamente sulla popolazione israeliana, solamente dopo che questi lanci sono avvenuti, ed è già il secondo scontro di rilevante importanza in due anni! Si precisa inoltre che l’“organizzazione che governa Gaza”, denominata Hamas, è costituita in realtà da una struttura politico-militare che nel suo programma ha come obiettivo la distruzione di Israele, rifiutando ogni forma di convivenza pacifica con tale Nazione e trattative per giungere ad una pace giusta. Tale organizzazione è inoltre sostenuta economicamente e militarmente da uno Stato autoritario, l’Iran, che apertamente e nel disinteresse quasi generale delle altre Nazioni ha pure lui come obiettivo l’eliminazione dell’unico Stato democratico nel Medio Oriente, appunto Israele. Grazie per la pubblicazione,

Marco Leati