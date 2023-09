"Israele, una giornalista parlerà di colonialismo senza contraddittorio"

Caro Carlino,

leggo che, nell’ambito del festival di Internazionale, il 29 settembre al Teatro comunale si terrà l’incontro ’Colonialismo’, con relatrice Amira Hass, giornalista israeliana. Nella presentazione si legge: "Negli ultimi trent’anni Israele ha sostenuto di favorire il processo di pace. Le sue azioni però hanno dimostrato che non si tratta di un semplice conflitto tra due popoli, ma di un’impresa coloniale. E le forze che la sostengono sono più forti che mai". Dispiace vedere che istituzioni comunali ospitino eventi di potenziale educazione all’odio come quello organizzato da Internazionale. Non solo si parlerà di Israele sotto la voce “colonialismo”, già una truffa intellettuale per chi ha letto la Bibbia o un qualunque testo che parli di ebrei e Israele. Ma che Internazionale chiami a parlare una giornalista di estrema sinistra e le lasci fare il suo monologo senza contraddittorio... beh, la cosa inquieta. Ed è allarmante che, ancora una volta, Internazionale mostri il suo peggiore volto: quello dell’incapacità di comprendere la complessità del conflitto arabo-israeliano. Un grosso problema per un giornale che dovrebbe spiegare le complessità del mondo, a cui evidentemente preferisce la comoda lettura di una parte.

Davide Romano,

direttore del Museo

della Brigata Ebraica

* * *

BERRA, CANI PERICOLOSI

SENZA CONTROLLO

Caro Carlino,

anche ieri sera un residente in via 2 febbraio a Berra è stato aggredito nel giardino della sua abitazione da un cane pitbull che ha saltato la recinzione per aggredire il suo piccolo cane e, nel tentativo di separarli, ha riportato gravi ferite e dovrà sottoporsi inoltre ad una operazione chirurgica.

Non passa più di una settimana che a Berra questi cani pericolosi non adeguatamente controllati dai loro proprietari aggrediscano altri cani o persone. Sempre ieri sera ore 19.30 nel parco della palestra di via Messori per altro vietato ai cani vi era uno straniero con un pitbull libero senza guinzaglio e museruola... Per quanto ancora i cittadini di Berra dovranno temere per la propria incolumità ogni volta che passeggiano con il proprio cane? Sono state fatte numerose segnalazioni alle forze dell’ordine ma a tutt’oggi nulla è cambiato. Ringrazio se vorrete dare visibilità di quanto sopra.

Giorgio Schiavina