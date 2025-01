Istituti comprensivi salvi: "Sospesi gli accorpamenti"

Con una recente delibera riguardante il dimensionamento scolastico, precisamente la n°63 dello scorso 23 gennaio, la Regione Emilia-Romagna ha deciso di sospendere gli accorpamenti delle autonomie scolastiche per l’anno scolastico 2025-2026 anche nella provincia di Ferrara. Molta preoccupazione era stata suscitata dalla possibilità che venissero accorpati gli Istituti comprensivi di Comacchio e Porto Garibaldi per via dei parametri relativi al numero degli alunni iscritti. E il fatto che ciò non accadrà nel prossimo anno scolastico è stato accolto positivamente dall’Amministrazione comunale di Comacchio: "I nostri due Istituti comprensivi, per il prossimo anno scolastico, manterranno la loro autonomia. Una notizia che accogliamo con grandissima soddisfazione – afferma la vice sindaco con delega alla Pubblica Istruzione, Maura Tomasi -. Come avevo già dichiarato nel corso degli incontri con i rappresentanti del mondo della scuola, la situazione è stata attentamente monitorata. Continueremo a fare tutto quanto è in nostro potere per garantire, agli studenti ed alle loro famiglie, un’istruzione che mantenga elevati standard qualitativi". Dunque, per il prossimo anno scolastico la situazione resterà inalterata e, questo, è certamente motivo di sollievo.