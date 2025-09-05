"Istituto Brindisi, attendiamo risposte chiare"

Sembrava fosse chiusa la vicenda della terza classe di accoglienza turistica all’Istituto alberghiero Remo Brindisi di Comacchio, col perentorio intervento della dirigente Pierlia Stimolo, spiegando "che non è mai stato un indirizzo autonomo, ma un percorso interno all’Alberghiero, vivo e funzionante". Sempre una nota del Remo Brindisi aveva sostenuto come chi dipingesse l’istituto "come una nave che affonda, dimentica o finge di dimenticare un dato enorme: a settembre, circa 30 studenti hanno lasciato altre scuole della provincia di Ferrara e Ravenna per iscriversi proprio qui". Chiedendo inoltre di "smetterla col terrorismo", rispondendo agli interventi sui rischi della mancata terza classe palesati da Vito Troiani, coordinatore della lista civica Libera Comacchio, e da Sandra Carli Ballola, capogruppo della lista "La città futura-M5".

Quest’ultima tuttavia si dice "abbastanza stupita dalla risposta dell’Istituto Remo Brindisi al nostro intervento sulla situazione segnalataci dai genitori della non attivazione della classe terza dell’indirizzo accoglienza turistica dell’Istituto alberghiero". L’esponente di minoranza in consiglio comunale riporta i fatti che le risultano, ovvero che i genitori solo a metà luglio ricevono la comunicazione da parte dell’Istituto che la terza classe dell’indirizzo turistico non sarà attivata, nonostante vi siano 16 ragazzi di cui 3 con certificazione della legge 104. L’8 agosto avviene un incontro online tra genitori, scuola e assessore all’istruzione Maura Tomasi, che non sortisce risultato, ed alcuni studenti scelgono allora altre scuole e altri ripiegano su altri indirizzi.

Sulla richiesta di chiarimenti ad Istituto e Comune "riceviamo una risposta dai toni aggressivi e trionfalistici sullo stato di salute della scuola, ma non la risposta a ciò che chiedevamo". Sandra Carli Ballola si chiede infine se "verrà attivata la terza classe dell’indirizzo accoglienza turistica dell’Alberghiero, se non sarà così come mai ci si è attivati a luglio quando si sapeva già da maggio? Poi possiamo ragionare insieme sullo stato della nostra scuola secondaria superiore, non vorremmo però che il vacuo trionfalismo nasconda i problemi della scuola. Allora la propaganda – conclude la capogruppo – la farebbe un ente educativo non vocato a tale funzione, perché la scuola è un organo costituzionale al servizio della persona e della dignità umana". cla. casta.