Istituto ’Brindisi’, lavori per un milione

C’è anche Comacchio nella programmazione dei lavori pubblici della Provincia di Ferrara, che è stata presentata lo scorso 22 dicembre in Castello Estense. Tra gli interventi in corso spicca il miglioramento e adeguamento sismico dell’Istituto ‘Remo Brindisi’ di Lido degli Estensi per 1 milione 122 mila 617 Euro, mentre tra gli interventi già finanziati e programmati per le prossime annualità vi è la demolizione e la ricostruzione del Ponte Marozzo, che si trova lungo la strada provinciale 15 che collega Comacchio e Codigoro: un intervento per il quale è prevista una spesa di 1 milione 710 mila euro. Attraverso la pagina Facebook istituzionale del Comune di Comacchio, il sindaco Pierluigi Negri commenta le notizie che sono giunte nell’ambito della presentazione del programma: "Cogliamo con favore le ottime notizie diffuse e ringrazio personalmente il presidente Gianni Michele Padovani per gli impegni presi – afferma il primo cittadino di Comacchio -. Auspico che continui e si intensifichi il dialogo con la Provincia nell’interesse della comunità che rappresento. Le priorità sul nostro territorio rimangono molte, anche per quanto attiene la manutenzione straordinaria del territorio: asfaltatura ed interventi di messa in sicurezza della viabilità provinciale, oltre che potatura, abbattimenti e manutenzione sul verde. Che spero vengano eseguiti tenendo conto delle criticità e necessità concrete del nostro territorio".