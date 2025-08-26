Istituto Brindisi, Troiani: "Chiude l’indirizzo Accoglienza turistica"

È stato Vito Troiani, coordinatore della lista civica Libera Comacchio, a denunciare il rischio chiusura per l’indirizzo di Accoglienza turistica dell’istituto Remo Brindisi del Lido degli Estensi che non conferma la terza classe. La notizia ha suscitato la rivolta di famiglie e studenti e si traduce "in giovani senza futuro e territorio penalizzato. Le famiglie denunciano – prosegue Troiani – proposte alternative non equivalenti, studenti disorientati e accuse gravi alla dirigenza che ha fatto trascorrere un’estate precaria ai ragazzi e in ansia". Il coordinatore spiega come ci siano stati incontri con gli amministratori di Comacchio, la dirigenza scolastica e alcuni genitori ma senza esito. Il rischio, aggiunge, sarebbe di obbligare alcuni studenti a lunghi spostamenti per tutto l’anno a Cervia o Ferrara, oppure a dover sostenere esami integrativi per poter essere ammessi ad altri corsi. "Spariscono discipline cardine come Arte e Territorio e Tecniche di promozione turistica – continua Troiani –. Una netta differenza tra sala e accoglienza turistica, soprattutto negli sbocchi professionali e un vero e proprio inganno per i genitori, poiché i ragazzi che hanno scelto Turismo in fase di open day si trovano Ristorazione con qualche toppa". I genitori hanno scritto anche all’Ufficio scolastico per trovare una soluzione.

c. c.