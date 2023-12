Istituto Gramsci, incontri tra cultura, arti e ambiente

È stata presentata la programmazione delle attività culturali programmate per il 2024 dall’Istituto Gramsci di Ferrara. La presentazione è avvenuta nella conferenza stampa di ieri alla sala dell’Arengo presso il Comune di Ferrara. Ad illustrare le iniziative c’erano Nicola Alessandrini, direttore dell’istituto Gramsci, e la componente del direttivo della stessa associazione Daniela Cappagli.

L’offerta culturale proposta dall’istituto si dividerà in tre cicli: ’Riflessioni sull’ambiente. Più lento, più profondo, più dolce’, ’I colori della conoscenza’ e ’I centenari’. Nel ciclo ambientale gli appuntamenti saranno dieci e si faranno presso la Biblioteca Ariostea, mentre alcuni saranno nella camera del lavoro in piazza Verdi. Il primo incontro sul tema ecologico sarà il 10 gennaio, con la presenza del direttore del Dipartimento di Sociologia dell’Università di Oxford Federico Varese. L’obiettivo di questi incontri, è quello di offrire ai cittadini delle occasioni per dei confronti culturali innovativi e polifonici.

Si affronteranno i temi dell’ecologia integrale di papa Francesco, dell’ecopolitica di Bruno Latour per poi concentrarsi anche sui punti d’interesse per il nostro territorio, come il rischio idrogeologico nel ferrarese. L’ultimo evento è in programma per il 15 novembre 2024. Gli appuntamenti saranno il frutto della collaborazione tra l’Istituto Gramsci, la Biblioteca Ariostea, l’ISCO di Ferrara, il Laboratorio per la Pace Ferrara di Unife e con il patrocinio del Comune di Ferrara. Il secondo ciclo riguarda gli anniversari di grande rilevanza culturale, come quello per ricordare il centenario dalla nascita di Rossana Rossanda il 24 maggio, a cui parteciperà Dacia Maraini. Per il terzo ciclo, intitolato “I colori della conoscenza“, tutte le attività si svolgeranno presso la Sala Agnelli della Biblioteca Ariostea. Gli incontri di questo ciclo sono organizzati con l’Istituto di Storia Contemporanea, ed è rivolto agli insegnanti, agli studenti e a tutti i cittadini interessati. I temi centrali del programma riguardano le arti e in particolare i linguaggi e le scienze. L’obiettivo è quello di promuovere una visione pluridisciplinare dei saperi, intesa come interazione di discipline diverse al fine di una conoscenza unitaria e globale.

Al centro delle attività, non c’è solo l’arte, ma è presente anche il concetto di crescita democratica della società. Il percorso del ciclo è composto da sette conferenze, con la prima che è in programma per mercoledì 10 gennaio, con il titolo: ’La cultura della scuola’, presieduto dal dirigente scolastico Giovanni Fioravanti. La seconda conferenza è programmata per giovedì 25 gennaio e sarà presentata proprio da Daniela Cappagli, che guiderà l’incotro intitolato ’Le macchie di Giovanni Fattori’. Il ciclo di eventi si concluderà il 10 maggio, con l’iniziativa ’Parole intoccabili: autenticità ed empatia’ presentato dall’insegnante Cinzia Carantoni, anche lei componente del direttivo dell’Istituto Gramsci. Come ribadito da Alessandrini "I cicli e le attività proposte dall’Istituto Gramsci hanno lo scopo di offrire ai cittadini un luogo di dibattito e di confronto".