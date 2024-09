Istruzione e disabilità. Cinque milioni dal Comune: "Da noi massimo impegno"

L’attenzione verso la disabilità, da parte del Comune, è sempre più alta. E la prova tangibile di questa attenzione è misurabile attraverso l’incremento del fondo destinato all’appalto di servizio per l’integrazione scolastica. Una cifra che, su parte corrente del Bilancio, arriva a cinque milioni. Particolarmente soddisfatta di questo impegno è l’assessore con delega all’Istruzione, Chiara Scaramagli. "Quest’anno – dice al Carlino – il Comune di Ferrara eroga cinque milioni di euro a sostegno delle famiglie con figli disabili tramite un appalto di servizio finalizzato all’integrazione scolastica. A inizio anno 2024-2025 sono complessivamente 592 gli alunni iscritti che presentano disabilità, tra scuole dell’infanzia comunali e Res, scuole dell’infanzia e primarie paritarie, Istituti comprensivi e scuole superiori". Un numero notevole, che richiede uno sforzo, anche in termini di risorse, piuttosto ingente. "L’impegno del Comune è massimo sia nella collaborazione con il territorio, sia sotto il profilo economico, dal momento che le risorse utilizzate nel giro di pochi anni sono passate da 3,6 milioni di euro a cinque milioni di euro all’anno con aiuti assai ridotti da parte dello Stato e dalla Regione". Insomma, da quanto trapela dal municipio, nell’affrontare l’annoso tema della disabilità, gli enti locali sono sostanzialmente soli. Un problema, dunque, che non riguarda solo Ferrara, ma che riguarda tutti.

"Le competenze del Comune si articolano in vari ambiti – prosegue Scaramagli – legati sia alla fornitura di servizi sia alla gestione delle strutture scolastiche e del personale di supporto, fornendo educatori per supportare alunni con disabilità fisiche, cognitive, sensoriali o comportamentali, promuovendo e organizzando corsi di formazione per il personale scolastico e adeguando le strutture scolastiche per garantire l’accessibilità fisica a tutti gli alunni".

Il Comune capoluogo, dunque, "si è reso parte attiva anche nei processi di inclusione scolastica, sottoscrivendo un accordo di programma con tutti gli altri enti territoriali – chiude l’assessore all’Istruzione – e partecipando, con gli insegnanti, i servizi sanitari e le famiglie, alla definizione e attuazione del Piano Educativo Individualizzato (Pei) per gli alunni con disabilità. Come assessore mi impegno a proseguire in questa direzione anche nei prossimi anni".