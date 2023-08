Istruzione, la provincia di Ferrara maglia nera in Regione. Goro, record negativo

Ferrara, 1 agosto 2023 – Ferrara provincia poco istruita. Un altro triste primato per il nostro territorio che si classifica al 36esimo posto a livello nazionale per livello di istruzione e prima in Regione nell’incidenza di residenti con basso livello di istruzione sulla popolazione da nove anni in su. E’ il dato saliente che emerge dallo studio pubblicato ieri mattina da il Sole 24 Ore. Nella classifica, appunto, si prende in esame (ordinato in ordine crescente) il livello di incidenza di residenti con basso livello di istruzione.

Se la media italiana si attesta al 48,2%, il vero buco nero è il Sud con picchi del 61,6% nella parte meridionale della Sardegna in cui il livello di istruzione è basso per sei residenti su dieci. In Calabria, ad esempio, il 6,3% della popolazione è priva di titoli di studio, mentre Roma e Milano risultano essere le provincie più istruite. Ferrara, comunque, si attesta a un livello di bassa istruzione di quasi due punti percentuali superiore alla media nazionale, con un 50,3% di incidenza. Purtroppo è un dato che, se letto anche in chiave emiliano-romagnola, è piuttosto sconfortante. Sì, perché segna un triste primato in termini di divario nel livello medio di istruzione. B

asti pensare che dopo di noi – al 36esimo posto, appunto – si attesta Forlì-Cesena (con un’incidenza del 48,8%), Reggio Emilia con un 48,5% e Modena in 66esima posizione con un 47,8% di incidenza. Ravenna è al 79esimo posto della classifica con un 46,8% di incidenza, mentre Rimini ha la posizione numero 84, con il 46 %. Abbondantemente sotto il livello medio italiano.

Il primato assoluto, in Regione, lo detiene Bologna. In questo senso, il capoluogo, ha un profilo d’eccellenza perché è la quinta città in Italia in termini di istruzione. Al 103esimo posto su 107 con un livello di incidenza di residenti con basso livello di istruzione che si ferma al 41,9%. Un caso di ‘studio’, anche in questo senso particolarmente negativo per il nostro territorio, è costituito dal comune di Goro. Nel report elaborato dal quotidiano economico sui dati Istat, emerge infatti che il quinto comune in Italia, tra i meno istruiti, è Goro. Infatti, a fronte di una popolazione di poco inferiore ai 3.400 abitanti, ben il 74,4% dei residenti ha un’istruzione medio-bassa. La stragrande maggioranza delle persone, come peraltro conferma il primo cittadino, Maria ‘Marika’ Bugnoli, nell’intervista qui accanto, si ferma alla licenza media. Rilevante è anche la quota di coloro che non posseggono nessun titolo di studio. Correva l’anno…2023.