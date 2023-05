‘Italia 90’ con la compagnia Ortika Così comincia il festival Bonsai Domani è la volta dell’Eco della falena

Il primo fine settimana del Festival Bonsai organizzato da Ferrara Off, comincia oggi alle 21, al teatro di viale Alfonso I d’Este 13, con lo spettacolo “Italia 90” di Alice Conti della compagnia Ortika, con Livia Bonetti, Monica Bonomi, Valentina Mandruzzato: un dialogo tragicomico di tre generazioni al femminile. Al capezzale di nonna Italia che compie 90 anni si discute di lavoro, istruzione, cura, riproduzione, speranza e qualità di vita. Madre, Nonna, Nipote. Domani, alle 21, si continua con “L’eco della falena” di Ciro Gallorano, con Sara Bonci e Filippo Mugnai (compagnia Cantiere Artaud). Domenica alle 17, in collaborazione con Gallerie Estensi, nella Pinacoteca Nazionale, in corso Ercole d’Este 21, ‘Prova di volo’, compagnia Drogheria Rebelot, di Miriam Costamagna e Enrica Carini. il calendario sul sito www.ferraraoff.it.