Italia e Spagna si uniscono in un concerto di culture

La Spagna e l’Italia si uniranno in musica questo sabato, 12 aprile, nel secondo appuntamento della rassegna Aprile Capuzziano. Alle ore 15.30, presso la Sala 2000, si terrà infatti un “Incontro tra Orchestre” tra l’Orchestra Classica della Scuola di Musica Emca di Barcellona e l’Orchestra Giovanile Deltagramma della Civica Scuola di Musica di Comacchio. "Sarà un appuntamento suggestivo tra giovani talenti di due eccellenti centri di formazione artistica – commentano il sindaco, Simone Saletti, e l’assessore alla Cultura, Francesca Aria Poltronieri –. Un pomeriggio in compagnia di ottima musica assolutamente da non perdere per gli appassionati del genere, nel nome dei coniugi Mario e Marisa Capuzzo cui la rassegna è dedicata. Il ringraziamento va a Giorgio Borgatti e Alessandro Vanzini di Auxing Scuola di Musica Bondeno per aver sapientemente gestito la direzione artistica dell’Aprile Capuzziano". Sabato 12, dunque, verrà messo in scena il progetto culturale che unisce la realtà italiana a quella spagnola, offrendo al pubblico buona musica e ai giovani artisti una preziosa occasione di crescita professionale. L’iniziativa celebra la musica come linguaggio universale, e coinvolge anche la Scuola di Musica di Bondeno e i suoi interpreti, partecipanti al momento speciale. La rassegna Aprile Capuzziano rientra nel progetto “Sonate al Chiaro di Luna”. L’ingresso alla Sala 2000 è libero e gratuito. Un progetto ponte tra diverse culture per unire le diversità dell’intelletto. La musica come strumento supremo per collegare le esperienze e dare risalto alle grandi personalità del passato lontano e recente.