’Italia, piano B’: il manifesto dei 15. È tempo di Conversazioni in libreria

Domani, alle 17.30, libreria Libraccio l’evento ’Italia, Piano B’. Con l’economista Leonardo Becchetti e Paolo Venturi direttore di Aicoon a Ferrara per le ‘Conversazioni in libreria’ di Confcooperative. Quindici esponenti della società civile – Leonardo Becchetti, Marco Bentivogli, Luigino Bruni, Marta Cartabia, Carla Collicelli, Chiara Giaccardi, Enrico Giovannini, Elena Granata, Luca Jahier, Mauro Magatti, Ugo Morelli, Alessandro Rosina, Roberto Rossini, Paolo Venturi, Giorgio Vittadini – si sono uniti per un progetto collettivo che parla di una alternativa al modello di sviluppo dominante e ne è uscito un libro dal titolo ‘Piano B. Uno spartito per rigenerare l’Italia’ edito da Donzelli Editore. "Non è partito, ma uno "spartito", è un manifesto per rilanciare il ruolo politico della società civile, grande ricchezza del nostro paese". Due, di quei 15 autori, saranno a Ferrara domani, alle 17.30 per presentare il loro “Piano B” per l’Italia: Leonardo Becchetti economista e giornalista di punta dei maggiori quotidiani nazionali e Paolo Venturi, direttore di Aiccon il Centro Studi promosso dall’Università di Bologna che svolge attività di ricerca e formazione nell’ambito dell’economia sociale.

L’evento rientra nel circuito delle “Conversazioni. Il tempo dell’ascolto” che Confcooperative organizza in collaborazione con la libreria Libraccio di piazza Trento Trieste. “Il mondo così com’è non ci piace: guerre, crisi climatica, crisi economica, crisi dei diritti, disuguaglianze, povertà. Eppure il tempo che stiamo vivendo è un’occasione: proprio questo è il momento per cambiare rotta, invertire la marcia. Serve uno spartito che cambi la musica, un piano, un metodo diverso” affermano gli autori. "Da dove iniziare? Al centro del discorso politico va riportata la persona, intesa in tutte le sue dimensioni. Introdurrà l’evento Ruggero Villani, direttore di Confcooperative Ferrara e presidente della Scuola di Sviluppo territoriale, converserà con gli autori Cristiano Bendin, capo redazione de Il Resto del Carlino di Ferrara. L’appuntamento è aperto a tutti.