Italia Viva esce dal tavolo. L’appello ai riformisti:: "Serve un terzo candidato"

Italia Viva strappa e si sfila ufficialmente dal Tavolo dell’Alternativa. Non solo. "Lanciamo un appello a tutte le forze riformiste per creare un’alternativa a ciò che per il momento ha partorito il Tavolo. Uniamoci per individuare una candidatura diversa". La voce è quella di Federico Orlandini, coordinatore provinciale di Italia Viva che, nel solco di quanto aveva detto al Carlino qualche settimana fa, ritorna sulla terza via. Prima era un’ipotesi, ora è una prospettiva che sembra sempre di più prendere forma. "Abbiamo deciso di uscire dal Tavolo – motiva la scelta il renziano – perché riteniamo che ci sia una grande confusione, che non ha portato all’individuazione di una candidatura unitaria come era negli auspici". E qui arriviamo al punto dolente, ossia la possibilità sempre più concreta che l’avvocato Fabio Anselmo possa essere il frontman che sfiderà il sindaco Alan Fabbri in nome e per conto del Tavolo. Con chi ci starà, chiaramente. È un passaggio in una recente dichiarazione di Anselmo, a far indispettire Orlandini. "Anselmo – scandisce il coordinatore di Italia Viva – parla del progetto Feris intestandosi parziamente il merito del fallimento grazie alla sua azione giuridica. Ecco, per noi la politica non la si fa nelle aule di tribunali, bensì sui temi e sui contenuti. Come ho detto più volte Anslemo non è il candidato sindaco di cui la città ha bisogno. Per lo meno secondo il nostro punto di vista". E, peraltro, "è un candidato che sta dimostrando di essere divisivo". Su questa frattura, Orlandini sta cercando di cucire un’alternativa. "Il mio appello – prosegue – è rivolto in particolare agli amici di Azione, ma è esteso chiaramente ai socialisti, a quelli di +Europa e alle liste civiche". Bisogna capire quali sono i presupposti per questa operazione di tessitura. Uno di questi potrebbe essere il nome della candidata alternativa: Laura Calafà. "Non abbiamo avuto modo di confrontarci direttamente con lei – premette Orlandini – ma non poniamo nessun veto. Siamo disponibili a confrontarci e ad incontrarla, purché si parli di temi e visione della città". Lo spazio politico per la terza via, insomma, è "grandissimo". Aspettando beckettianamente che il Pd prenda una posizione, il renziano si spinge in questo senso a una considerazione. "Tra i motivi per i quali abbiamo maturato la convinzione di uscire dal Tavolo (che questa sera si riunisce, ndr) – chiude – c’è la grande confusione che è stata fatta. E, l’indeterminatezza del Pd, non aiuta certo a migliorare il quadro. Oltre a far emergere chiaramente una forte contrapposizione interna".