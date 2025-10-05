Italia Viva Ferrara,. Sabina Giorgi diventa coordinatrice provinciale: "Lavoro di squadra"

Sabina Giorgi è la nuova coordinatrice provinciale di Italia Viva Ferrara, eletta con il voto degli iscritti nel congresso di giovedì scorso. Subentra a Pilade Petrelli nominato nel 2024 commissario provinciale. "Scegliere di candidarmi – dice Giorgi – non è stato facile, è stata una scelta di servizio. Maturata anche grazie al sostegno ricevuto dai molti iscritti con cui ho collaborato in questo periodo, dai componenti dell’esecutivo provinciale e in particolare da Pilade". Giorgi, che ha ricoperto il ruolo di coordinatrice di Italia Viva Medio e Basso Ferrarese, ha capito "che anche in politica, come nel lavoro e nella vita, garantire il metodo e il merito attraverso il lavoro di squadra è essenziale". Essenziale "fino ad essere la cosa più importante, per mantenere e sviluppare, nel metodo e nel merito, quanto fatto, soprattutto nell’ultimo anno". Nell’ultimo anno il partito si è trovato ad affrontare la fuoriuscita del nuovo soggetto politico guidato da Marattin che ha portato con sé i due coordinatori provinciali e alcuni membri dell’esecutivo. "La maggioranza degli iscritti ed io – spiega – abbiamo aderito alla scelta del Regionale del nostro partito e, raccolta la disponibilità e nominato Pilade Perelli commissario coordinatore provinciale abbiamo costituito l’esecutivo provinciale per stabilizzare e rassicurare gli iscritti".