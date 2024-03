Italia Viva sceglie Botti: "E’ lui il candidato civico per fare un terzo polo"

Italia Viva sta con Daniele Botti, è lui il candidato civico che il partito di Matteo Renzi ha scelto di appoggiare alle prossime amministrative per costituire un terzo polo. Esattamente 24 ore dopo la discesa in campo di Botti, anticipata su queste colonne, il presidente provinciale Federico Orlandini e la presidentessa comunale Licia Barbieri escono allo scoperto, ed ora la competizione elettorale di giugno si allarga a quattro nomi: Fabbri, Anselmo, Zonari e Botti appunto.

"Dopo aver cercato un nome ad hoc al nostro interno – spiegano – ci siamo concentrati su un profilo civico, vicino al mondo del lavoro e al tessuto imprenditoriale, come Daniele Botti appunto. La nostra lista appoggerà la sua, un’alternativa a due candidati polarizzanti, a destra e a sinistra, proponendo temi a noi vicini nel programma". Nè con Fabbri, nè con Anselmo dunque, almeno al primo turno.

"Noi corriamo per vincere – precisa Orlandini – e al ballottaggio vogliamo andarci col nostro candidato. Se non sarà così, ci siederemo a un tavolo e discuteremo cosa fare al secondo turno". Poi l’appello a chi non si riconosce negli attuali schieramenti.

"Siamo aperti a tutti, anche a forze che possono essere simili a noi e che speriamo ci ripensino". Il messaggio, nemmeno troppo subliminale, è rivolto ad Azione e non solo.

"Con loro – spiega Licia Barbieri – c’era un percorso di lavoro sul terzo polo che si è arenato non appena loro hanno scelto di appoggiare il candidato dei 5 Stelle".

D’altronde, che il partito di Calenda a livello provinciale abbia trovato una collocazione con il centrosinistra non lo si scopre da oggi, è così da alcuni anni.

"La loro linea è stata ondivaga – aggiungono i rappresentati di Italia Viva –, noi ci rivolgiamo ai loro elettori, perchè con i loro dirigenti attuali non si può costruire nulla".

Una stoccata che arriva a destinazione e che farà discutere, mentre non crea imbarazzi agli esponenti del terzo polo il passato recente di Botti, un civico che ha appoggiato Alan Fabbri nel 2019. "Vogliamo guardare avanti, non a destra e sinistra, serve un nuovo approccio", spiegano i due renziani.

Sui temi forti del programma e della campagna elettoriale infine, Barbieri ha le idee chiare: "Botti viene dal mondo produttivo, per cui sicuramente il mirino sarà sul lavoro, sul turismo e su tutto un tessuto economico provinciale da rilanciare".

Mauro Paterlini