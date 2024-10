Italia Viva, summit prima delle urne di novembre. A breve tre incontri fra città e provincia

Dopo le uscite dei coordinatori provinciale e comunale, Italia Viva prova a serrare i ranghi. L’assemblea degli iscritti, coordinata da Pilade Perelli (coordinatore pro tempore), ha sancito l’avvio della campagna elettorale che, per i renziani, si articolerà in tre appuntamenti. A Cento, si terrà un incontro sulla valorizzazione del patrimonio artistico e culturale del territorio ferrarese in un’ottica di conoscenza e approfondimento dei valori e dei principi che formano una cittadinanza attiva e responsabile. Ad Argenta verrà realizzato un appuntamento dedicato alle politiche agricole nel territorio ferrarese e sulle sue opportunità di sviluppo. A Ferrara, invece, il focus verterà sulle attività industriali legate alla valorizzazione e allo sviluppo del polo chimico industriale, alla luce delle ricerche legate al riciclo delle plastiche.

Compito dell’assemblea provinciale, in questa fase, è quello di comunicare, nei termini (giovedì prossimo), una rosa di candidati. Nello stesso tempo chiede all’assemblea di dare mandato all’esecutivo provinciale nella scelta delle candidature che saranno ritenute più idonee, rispetto alle soluzioni prospettate.