"Italiani brava gente? Un recital"

di Francesco Franchella Italiani brava gente. Anche questo stereotipo viene smontato dal ‘Duce delinquente’. Lo spettacolo di Aldo Cazzullo e Moni Ovadia con le musiche dal vivo di Giovanna Famulari (in scena questa sera al Teatro Comunale, 20,30) è tratto dal libro dello stesso Cazzullo ‘Mussolini il capobanda’ (Mondadori, 2022) e parte dal presupposto che no, Mussolini non ha fatto "anche cose buone"; che non è vero, che il suo unico errore siano state le leggi razziste; che gli italiani…no, gli italiani non erano tutti fascisti prima delle leggi razziste. Le bonifiche? Altra leggenda. E i comunisti? Italiani brava gente? "Italiani brava gente? Ma per favore". Moni Ovadia, come nasce questo spettacolo? "Dal libro di Cazzullo, un libro fortunato che ha avuto grande diffusione. E così è nata l’idea di fare un recital: ho, poi, proposto la presenza musicale di Giovanna Famulari, violoncellista e pianista, con la quale, seguendo il filo della narrazione degli eventi, abbiamo punteggiato lo spettacolo di musiche dell’epoca, le musiche dei ‘telefoni bianchi’ e qualche innodia, come ‘Giovinezza’, ‘Faccetta nera’…". Che ritratto di Mussolini emerge? "Il libro di Cazzullo, a mio parere, chiude i conti con l’idea che ‘Mussolini, poverino, ha sbagliato soltanto le leggi razziali’. Mussolini...