Italo Bocchino e l’Italia di destra

Sarà Italo Bocchino a dare il via al ricco calendario di eventi culturali – e non solo – organizzati dell’Associazione Ferrara Cambia. Si inizia venerdì, alle 18, all’Hotel Carlton, piazza Sacrati, con la presentazione del suo ultimo libro ‘Perché l’Italia è di destra’. Un volume ricco di dati, notizie e di vis polemica, che riflette in modo originale e provocatorio sui grandi temi da affrontare nel XXI secolo, prima fra tutti la questione demografica e, strettamente collegata, quella dei flussi migratori. Italo Bocchino, giornalista, già politico di lungo corso, essendo stato deputato in Parlamento per quattro legislature, dal 1996 al 2013, è attualmente direttore del quotidiano “Secolo d’Italia, nonché opinionista televisivo”. Come afferma Andrea Maggi, presidente dell’Associazione, "sarà interessante ascoltare un intellettuale d’area su temi di stretta attualità attraverso un’analisi ricca di dati e notizie della storia della destra italiana in epoca repubblicana".