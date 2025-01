Italo Bocchino ospite di ’Ferrara Cambia’

Oggi alle 18, nella sala convegni dell’Hotel Carlton, in piazza sacrati, si terrà, organizzata dall’Associazione Ferrara Cambia, la presentazione del volume “Perché l’Italia è di destra” di Italo Bocchino. Italo Bocchino, giornalista, già politico di lungo corso, essendo stato deputato in Parlamento per quattro legislature, dal 1996 al 2013, è attualmente direttore del quotidiano “Secolo d’Italia“. A moderare l’incontro il giornalista del Carlino Federico Di Bisceglie e il presidente di Ferrara Cambia Andrea Maggi.

Dal tormentone dell’antifascismo al rinnovamento dell’Unione Europea, dal premierato alla riforma della giustizia, il libro di Bocchino conduce il lettore attraverso le pieghe più nascoste del sistema-destra e indica la strada del futuro. Il mito da sfatare, per il direttore editoriale del Secolo d’Italia, è che la destra non abbia una classe dirigente qualificata. Come sottolinea Andrea Maggi, presidente dell’Associazione, "sarà interessante ascoltare un intellettuale di riferimento su temi di grande attualità, con un’analisi approfondita e ricca di dati sulla storia della destra italiana nell’epoca repubblicana". Maggi aggiunge che "anche con questo incontro, Ferrara Cambia si propone come trasversale e indipendente da qualsiasi orientamento politico ed ha come sempre l’obiettivo di stimolare riflessioni e ampliamenti di conoscenza".

Ingresso libero fino alla capienza della sala.