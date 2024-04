Itinerari attraverso il Rinascimento. Un tour tra Belriguardo e Verginese

La provincia di Ferrara offre un ampio ventaglio di proposte per gli appassionati di cicloturismo. Itinerari e percorsi nel segno dell’ecosostenibilità per andare alla scoperta del fiume Po e delle sue infinite meraviglie, tra attività all’aria aperta, cultura e tesori rinascimentali patrimonio dell’umanità Unesco, suggestive architetture, le ‘Delizie’ degli Estensi e tracce di un’epoca passata, piccoli paesi dove il tempo sembra essersi fermato.

Luoghi di pace e armonia – in un paesaggio ricco di vie d’acqua, tutte collegate tra loro, aree boschive, campagne incontaminate, in un perfetto equilibrio tra zone umide e terre emerse – nella quiete del Grande Fiume, da esplorare in modalità ‘slow’ pedalando in sella alla propria bicicletta o risalendo il letto del fiume su una piccola imbarcazione. Tutto questo è possibile grazie al programma di escursioni “Gli Anelli del Po. Bike&Boat” promosso dal consorzio Visit Ferrara. Quattro gli itinerari da scoprire, per un totale di 172 km.

A cavallo tra arte e natura, l’Anello del Rinascimento va alla scoperta del periodo d’oro del ferrarese, in un tour intermodale bici-barca che attraversa anche il territorio di Portomaggiore. Si può visitare la Delizia del Belriguardo, definita la Versailles degli Estensi, e la Delizia del Verginese, con splendidi interni pregiati e decorati e l’incantevole giardino. Partenza in bicicletta; attraversato il centro cittadino, si uscirà dalla città costeggiando le antiche Mura. Dopo aver oltrepassato le campagne ferraresi, si arriverà a Voghiera. Terminata la visita guidata alla Delizia del Belriguardo, prima delle celebri residenze estensi ad essere edificata fuori dalle mura di Ferrara, il tour prosegue con una sosta alla Delizia del Verginese. L’itinerario “Anello del Rinascimento” si svolgerà nelle date di sabato 27 aprile, domenica 26 maggio, domenica 22 settembre e domenica 20 ottobre 2024.