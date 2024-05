Itinerari di pianura. Lenta navigazione sul Po, la Nena fa il tutto esaurito. Ippodromo a porte aperte

Dal giro sul battello Nena per andare poi, in sella alla bici, alla scoperta di Villa Mensa e Sabbioncello, fino alla giornata in pista all’ippodrono che ieri ha aperto le porte alla città. Fine settimana che si declina con la parola turismo, con un boom di visitatori.

E’ entusiasta Licia Vignotto, responsabile Esterno Verde, per il successo della manifestazione tra ville, delizie, giochi e proiezioni. "Sold out da qualche giorno sul battello, abbiamo dovuto chiudere le prenotazioni – spiega –, una bella gita in lenta navigazione lungo il Po di Volano, poi siamo sbarcati con le bici per andare alla scoperta di alcuni luoghi simbolo della campagna". C’è chi si è commosso davanti alla Delizia di Zenzalino. "C’erano chi da piccolo andava lì, grande l’emozione riscoprendola", dice ancora Vignotto. Il pranzo è stato apparecchiato sul sagrato della chiesa di Viconovo. Ai fornelli i volontari della Proloco. Poi tempo d’esplorazione tra Viconovo, Villanova, Denore, Sabbioncello e Copparo. Le mete Delizia di Zenzalino, Villa Bighi, Villa Mensa, Villa Delfini e lo Chalet, il Giardino delle Rose, Casale Colombara, la Fattoria di Zia Isa. A Villa Bighi è stato proposto ‘Elogio della Pianura’, omaggio all’artista nel trentennale della scomparsa. Spazio all’arte con la mostra fotografica di Francesca Occhi, Andrea Bighi e Marco Caselli Mytos, e il piano di Lorenzo Locorotondo. Al circolo Arci di Denore è stato organizzato un torneo di calcio balilla. Poi occhi incollati a ’Fango’, documentario sulle gesta del Tresigallo Calcio presentato dal regista Corradino Janigro.

E’ andata bene, ieri dalla 9 di mattina fino al tramonto, l’apertura straordinaria dell’ippodromo Cesare Fiaschi, con una giornata per coinvolgere e far divertire tutte le famiglie. La Ati Nuovo Ippodromo di Ferrara, che ha in gestione l’impianto, ha organizzato una giornata a porte aperte. Gare di gimkana, dressage e salto ostacoli con la disputa del Trofeo Città di Ferrara. Poi il pranzo a base di piadina. Due postazioni si sono sfidate per aggiudicarsi il titolo della piadina più buona. Numerosi i bambini che si sono divertiti in sella ai pony.