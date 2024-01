Itinerario suggestivo di raccolta rifiuti

A Ostellato c’è eccome la coscienza ambientalistica. La dimostrazione si è avuta sabato scorso, nell’ambito di Bulldozer, un programma tv comico e satirico, andato in onda su Rai 2 e condotto inizialmente da Federica Panicucci e Dario Vergassola, sostituito poi da Enrico Bertolino. Sabato c’è stato un itinerario suggestivo, da Ferrara al ponte dei sospiri di Gambulaga. "Abbiamo dovuto sospirare di brutto per terminare in una mattinata questa raccolta – commenta il sindaco di Ostellato, Elena Rossi –, i rifiuti si vedevano già passando dalla superstrada, quindi la Bulldozer Service è passata all’azione anche a Rovereto".