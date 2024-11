"Iva più bassa sulle ostriche. Il tapiro d’oro va a Striscia"

GORO

"Il servizio satirico di striscia la notizia ha ’toppato’ l’obiettivo". Così l’onorevole Mauro Malaguti, anche a nome del presidente della Cooperativa ‘La Vela’ di Goro, nonché prossimo consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Fausto Gianella, è pronto a consegnare un tapiro d’oro all’imitatrice di Elly Schlein. Il motivo? Non aver compreso il reale fine dell’emendamento per la riduzione dell’Iva sulle ostriche. Sono gli stessi Malaguti e Gianella a spiegare l’episodio. "Striscia la Notizia – esordiscono - è una divertente trasmissione di denuncia, che affronta con pungente satira molti problemi reali della nostra società, risolvendoli spesso anche con il sorriso", ma "nei giorni scorsi l’imitatrice di Elly Schlein intervistava i parlamentari di Montecitorio irridendoli per l’emendamento di portare l’Iva sulle ostriche – considerate beni di lusso – da 22 al 10%, etichettandola come iniziativa finalizzata a beneficio dei più abbienti. L’iniziativa in realtà è rivolta esclusivamente a dare una nuova opportunità lavorativa agli operatori del settore della mitilicoltura oggi profondamente in crisi". Come ricorda Malaguti, "il granchio blu, animale alloctono da qualche anno arrivato nel Mediterraneo, per motivi che si stanno ancora studiando, ma in cui hanno influito certamente l’aumento delle temperature e le condizioni di salinità dell’acqua, recentemente si è moltiplicato in maniera esponenziale e ha messo in ginocchio l’intero settore della mitilicoltura, che solo in Emilia Romagna dava da vivere a circa 5mila famiglie, oltre all’indotto nel campo della gastronomia. Nel Veneto la produzione di vongole è stata compromessa del 100%, nel Ferrarese grazie a nuove paratie di protezione sperimentate in acqua bassa si è salvato solo il 20%".

Con anche il settore pesca in profonda crisi per una serie di fattori concomitanti, e che quindi non può offrire alternative ai mitilicoltori, migliaia di famiglie residenti sul nostro litorale si trovano ora in grave difficoltà". L’idea di ridurre l’Iva sulle ostriche, quindi, nasce dalle stesse cooperative di operatori del settore "che – evidenzia il deputato della Camera - potrebbero trovare una alternativa nella coltivazione di ostriche, unici mitili che il granchio non riesce ad aprire e divorare. Con l’aumento della produzione si avrebbe di conseguenza anche una diminuzione dei prezzi al mercato, rendendo inoltre il prodotto più fruibile a tutti. Il beneficio dunque non andrebbe ai più facoltosi, ma a famiglie di lavoratori oggi in grande difficoltà". Questi i motivi del "tapiro d’oro", che Malaguti è pronto a consegnare alla Elly di Striscia non appena la incontrerà vicino a Montecitorio "a nome di tutti i lavoratori del settore della mitilicoltura".

