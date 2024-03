J’accuse, Hamas e il 7 ottobre

Oggi alle 17.30 alla libreria Libraccio, Christian Elia presenta il libro ‘J’accuse Gli attacchi del 7 ottobre, Hamas, il terrorismo, Israele, l’apartheid in Palestina e la guerra’ (Fuoriscena). La verità prima di tutto è l’inizio del più famoso J’Accuse della storia moderna, quello di Emile Zola. La verità prima di tutto è anche il movente che ispira questo J’Accuse, che raccoglie la testimonianza della relatrice speciale Onu sui territori palestinesi. Questo libro non nasce come un instant book. Prima degli attacchi del 7 ottobre 2023 J’Accuse voleva essere uno strumento per comunicare ai lettori l’urgenza di un tema che non poteva essere ignorato.