Jacobs spiato, parla il manager. Magnani: "Vicenda inquietante, ora attendiamo di saperne di più"

di Mauro Paterlini

Da un paio di giorni il suo telefono squilla, o riceve messaggi e notifiche, incessantemente, senza che lui abbia mosso un dito. E lui, suo malgrado, è rimasto coinvolto in questa tempesta, mentre si trova all’estero per lavoro, perchè tante conversazioni spiate di Marcell Jacobs non possono non vedere coinvolto il suo manager, colui che lo ha seguito da anni, prima che il campione olimpico di Tokyo diventasse il velocista più forte del mondo e l’uomo copertina dell’atletica italiana. Lui è il ferrarese Marcello Magnani, manager che gestisce un centinaio di atleti di alto livello, non solo Jacobs, che però è il fiore all’occhiello della sua scuderia.

Figlio di Massimo, ex atleta prima e tecnico azzurro di provata fama internazionale poi, Marcello è attualmente in Polonia al seguito di alcuni suoi atleti, e rientrerà in città domani sera.

Inevitabile cercare di strappargli un commento sull’inchiesta che vede Giacomo Tortu, fratello di Filippo, velocista e oro olimpico a Tokyo 2020 nella 4x100 proprio con Marcell, indagato in un filone dell’inchiesta milanese sulle presunte cyber-spie di Equalize per concorso in presunte intercettazioni abusive. La vicenda è quella emersa nei mesi scorsi su un presunto spionaggio ai danni di Marcell Jacobs, che in Giappone vinse due ori. Stando alle ipotesi accusatorie, Giacomo Tortu avrebbe chiesto di avere informazioni sugli esiti di analisi del sangue e su contenuti di telefonate e chat tra Jacobs e il suo staff, di cui fa parte appunto anche Marcello Magnani.

L’indagine venne eseguita a un costo pattuito di 10 mila euro, ma si rivelò un buco nell’acqua, nel senso che Equalize non trovò nulla di compromettente nei dialoghi tra i quattro (oltre a Jacobs, osservati anche il suo allenatore Paolo Camossi, il manager Marcello Magnani appunto, e il nutrizionista Giacomo Spazzini) ma solo battute e programmi di allenamento.

"La prima sensazione? Al momento sono allineato alla posizione di Marcell Jacobs – spiega Magnani dalla Polonia –, nel senso che non prendiamo alcuna posizione e attendiamo di capire bene l’evoluzione della situazione. Certo, è inquietante, a prescindere dalla vicenda specifica, che si possa con tale facilità mettere sotto controllo il telefono di una persona ed avere accesso a informazioni riservate. Azioni legali? Valuterò assieme a Marcell, non mi muoverà autonomamente.

Ad oggi si sanno ancora poche cose, siamo coinvolti ma ovviamente il capofila della vicenda è lui e con lui devo concertare tutto".

La tranquillità dell’atleta e dell’uomo sarà minata da questa vicenda? Magnani da questo punto di vista è tranquillo.

"Lui è abituato a pressioni talmente grandi che sono meno spaventato rispetto a come potrebbero reagire altri al posto suo –spiega –. Dopo Tokyo ha dimostrato di avere spalle larghe per tutto, ha reagito ad ogni tipo di critica. Mi preoccupa di più la serenità dell’uomo, rispetto a quella dell’atleta".

Atleta che, nel frattempo, ha rialasciato dichiarazioni prudenti e concilianti, in attesa dello sviluppo degli eventi: "Credo a Filippo Tortu quando dice di essere estraneo alla vicenda che coinvolge il fratello – ha detto l’ex campione olimpico –. Che qualcuno abbiamo potuto spiare i miei cellulari mi rattrista e preoccupa".

Nel frattempo la vita del manager ferrarese Magnani prosegue e non si farà condizionare da questa vicenda. "Tornerò a lunedì, per restarci alcuni giorni – racconta il figlio di Massimo –. La mia agenda non verrà minimamente intaccata da questa storia, ho oltre cento atleti da seguire e non cambio la mia vita, nè perderò la calma, per una vicenda che non lo merita". Non resta che attendere gli sviluppi quindi, e le conseguenze che questa storia avrà sulla squadra azzurra della staffetta e sulle scelte della Fidal.