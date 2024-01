James vende gli Alimentari: “Io, al bancone dal 1968, ma non cedo agli stranieri”

Ferrara, 13 gennaio 2024 – ”L’insegna? L’ho fatta togliere. Erano solo soldi buttati via", parla così James Stabellini, quasi 77 anni (mancano pochi giorni al compleanno) stretto tra la cassa ed i salami. Appesi, quasi come panni a stendere, stagionati e doc, all’aglio o con i grani di pepe. In quell’angolo o poco più James ha trascorso una vita, il grembiule vagamente porpora, la camicia rigorosamente bianca con una doppia fila di bottoni. Gli occhi al cassetto dei soldi mentre conta il resto ed alla vetrina, che un po’ appannata riflette il traffico lungo Corso Giovecca e una città che continua a cambiare.

"Ferrara non la riconosco più, una volta il commercio era ricchezza, c’era un bel giro. Facevo negli anni d’oro 500 panini con la mortadella per gli studenti dell’università. Adesso mi pagano anche i 90 centesimi di una birra Moretti con il bancomat. Lascio, non ne posso più, me ne voglio andare da qui", parole nell’aria un po’ fredda della stanza, dove si accavallano patatine e latte di pomodoro.

"Il riscaldamento, qui non serve", scandisce. Ha messo due o tre cartelli più o meno in ordine sparso tra porta e vetrina, con scritto vendesi attività. E il numero di telefono. "Non non riesco a vendere. Non c’è più nessuno che voglia lavorare in un negozio di generi alimentari. Solo i pakistani, ma vogliono che rottami il bancone, dicono che a loro non serve. Io il bancone non lo rottamo, vadano ad aprire magari in centro". Era il 2 febbraio del 1968 quando alzava la saracinesca, aveva 23 anni. L’insegna non c’è più, alcuni anni fa ha perso anche la moglie, paga 8mila euro per quattro mesi di luce. "Basta, voglio chiudere"

Ottomila euro, tanti

"Tanti sì, una mazzata. L’ennesima. Prima del caro energia per quattro mesi pagavo 2mila euro. L’anno scorso mi è arrivata una bolletta da infarto. Come fai ad andare avanti così"

Gli studenti, spariti?

"Lo studentato ha chiuso da anni, anche l’ospedale. Cona è diventato una città, la gente che prima veniva da me adesso è tutta lì. I clienti parcheggiavano in doppia fila qui davanti. Sembra passato un secolo"

Non ha cominciato a 23 anni

"No, molto prima. Lavoravo come dipendente da Mario Molinari, in via Degli Adelardi. Mi dissero che se volevo potevo prendere questo negozio, ho detto subito di sì. C’era entusiasmo, tanta voglia di fare. Mancava solo mi ci portassero loro di peso, ho risposto che non sapevo nulla di conti, che non avevo mai gestito un negozio. Mi sono rimboccato le maniche, prima da solo poi con mia moglie. Ed eccomi qui, 55 anni dopo"

Com’era Ferrara da dietro questa vetrina?

"Le attività nascevano come funghi, vetrine che si illuminavano, botteghe che nel giro di qualche anno si ingrandivano. Qui è rimasto tutto come allora, ho sistemato un po’ lo spazio. Messo i condizionatori certo, per il resto nulla è cambiato"

Sua moglie le manca?

"Molto, moltissimo. Quando è scomparsa la mia vita è cambiata, da quel giorno ho cominciato a pensare di vendere. Con lei quanti viaggi, in tutto il mondo. Una moto, sotto la tenda, all’avventura. In Marocco, Turchia, Libano. Come era bella"

Nessuno compra, giovani che si fanno avanti?

"Ma quando mai. Solo come ho detto i pakistani, per trasformare la mia bottega, con i prosciutti, salami doc, tagliatelle in un market di birra Heineken. Ma quando mai"

Si lavorava così tanto in quegli anni?

"Quando qui c’era l’ospedale, facevo anche 500 scontrini al giorno. Poi è andato tutto a calare, adesso rischi di dover usare i risparmi di una vita per coprire i costi dell’attività. Ma si può pagare 8mila euro per la luce? Pagare per l’insegna? L’ho tolta. Tanto mi conoscono"

Il 22 gennaio compie 77 anni, ci siamo quasi. Rifarebbe quello che ha fatto?

"No, basta con il commercio. Adesso ti pagano 90 centesimi con il bancomat, ma che roba è. Voglio smettere. Sono rimasto io e il mio cane"

Figli?

"Ho un figlio, fa il fabbro in via Malagutti. Anche quelli ormai sono rimasti in pochi".