Jazz al Torrione, gli standard raffinati di Jerome Sabbagh

Stasera alle 21.30 al Torrione San Giovanni (via Rampari di Belfiore) arriva il jazz del Jerome Sabbagh Quartet. Sassofonista e compositore dalla profonda conoscenza del linguaggio jazzistico della tradizione applicata alle esigenze estetiche della contemporaneità, Sabbach nasce a Parigi e completa la propria formazione a New York, dove risiede dal 1995. Si fa subito notare nella scena della Grande Mela, sia in qualità di leader, sei gli album a suo nome, che come collaboratore di molti protagonisti della sua generazione. Degli ultimi anni è anche il sodalizio con il pianista Danny Grisset, nato come duo e ora trasformato in quartetto. Si tratta in questo caso di una formazione più classica, con un repertorio che alterna celebri jazz standard finemente arrangiati a composizioni originali.