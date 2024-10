Jazz Club, il Pablo Held Trio con Nelson Verras ospiti questa sera

Questa sera alle 21.30, in collaborazione con il Bologna Jazz Festival, il Jazz Club ospiterà Pablo Held Trio, formazione di lungo corso di cui si sprecano le lodi della critica di settore, al Torrione. Avremo il piacere di ascoltarli accompagnati dall’affascinante chitarra di Nelson Veras, chitarrista brasiliano, francese di adozione. L’iniziativa, che è a cura dell’associazione culturale Jazz Club Ferrara, con il patrocinio del Ministero della Cultura, della Regione, del Comune e di Endas Emilia-Romagna, rientra nella programmazione della 26ª edizione di ’Ferrara in Jazz 2024 – 2025’, la cui prima parte si concluderà il 22 dicembre. I tre più uno che si esibiranno stasera sono Pablo Held, pianoforte, Robert Landfermann, contrabbasso, Jonas Burgwinkel, batteria, e Nelson Veras, chitarra. Le lodi si sprecano quando si tratta di elencare le qualità del Pablo Held Trio. Si parla di "combinazione ideale tra fantasia improvvisativa ed economia musicale" e di "uno dei gruppi più avvincenti nel panorama jazzistico europeo". Assieme da oltre quindici anni, i tre componenti della band costituiscono una delle poche unità simbiotiche della storia recente del piano trio. Non sorprende affatto che siano stati scelti per incidere un mostro sacro come John Scofield.

La nuova formula che intendono testare, che vede la preziosa aggiunta all’ensamble della chitarra, viene procrastinata negli ultimi anni coinvolgendo il chitarrista brasiliano, francese di adozione, Nelson Veras. Veras ha suonato con molti artisti di grande rilievo, fra i quali ricordiamo Aldo Romano, Bireli Lagrene, Michel Petrucciani, Lee Konitz, Steve Coleman. Dall’incontro tra i quattro musicisti sono scaturiti gli apprezzati dischi gemelli Ascent e Descent, trampolino di lancio per numerose tournée, inclusa quest’ultima che porterà il gruppo sul palco del Torrione, anche grazie ai gemellati Bologna Jazz Festival e Padova Jazz Festival. I biglietti sono acquistabili alla biglietteria del Torrione San Giovanni, al 167 di via Rampari di Belfiore, aperta dalle 19.