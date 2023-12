Jazz club, Simone Alessandrini presenta il progetto Mania Hotel

Oggi, la venticinquesima edizione di Ferrara in Jazz continua con Simone Alessandrini che a capo di Storytellers presenta il suo secondo progetto discografico ’Mania Hotel’, un concept album interamente dedicato al tema della follia, a metà tra rock e musica colta fin de siècle. Con lui Antonello Sorrentino, tromba - Federico Pascucci, sax tenore - Giacomo Ancillotto, chitarra - Riccardo Gola, contrabbasso - Riccardo Gambatesa, batteria. Mania Hotel è un concept album interamente dedicato al tema della follia in cui Alessandrini ha raccolto cinque storie realmente accadute, alcune già note e altre che ha vissuto personalmente: la storia di Marina Luz, la bambina abbandonata nella jungla e cresciuta dalle scimmie, il Dr. Semmelweis “il salvatore delle madri”, il lamento d’amore di Attilio, la vicenda delle “libertine, snaturate, irose” rinchiuse nei manicomi durante il ventennio fascista e il giorno di ordinaria follia in un bar, in cui viene scagliata la ferocia contro un nemico invisibile. Storie accadute in epoche diverse ma che hanno in comune la fragilità dell’identità dell’essere umano e di come questa possa essere cancellata dalla società stessa. Mania Hotel è un contenitore sonoro, il cui sound dinamico riesce ad oscillare tra il mondo acustico e quello elettrico, dove i tre fiati in prima linea portano New Orleans in Europa, alternando momenti acidi a un sound melanconico. Appuntamento alle 21.30. Per informazioni e prenotazione 331 4323840.