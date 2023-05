Jazz con Teo Ciavarella e riflessioni sul potere Rondoni a confronto con la direttrice Agnese Pini

Fantasia al potere, questo il tema al centro dei Dialoghi del Festival della Fantasia FeFant di Ferrara. Nel secolo scorso la fantasia si era data il compito di conquistare e di affermare il proprio dominio nella realtà, di uscire dai sogni e dalle sue immagini per farsi sostanza: come si è trasformato nel tempo questo rapporto nel nostro immaginario? La fantasia oggi coincide con il potere e le sue illusioni? Accompagnati dagli interventi musicali del pianista e compositore Teo Ciavarella, protagonista della scena jazz internazionale, il dialogo tra Agnese Pini, direttore del gruppo editoriale Quotidiano Nazionale, e il direttore artistico Davide Rondoni, poeta e scrittore stasera alle 21.30 polo Universitario degli Adelardi in Via Adelardi. Intanto prosegue la mostra dell’artista e architetto milanese Chiara Mazzotti ’Acqua – Inedita protagonista de I Promessi Sposi’: allestita negli spazi dell’Accademia, piazzetta Giovanni da Tossignano, 2, resterà aperta fino al 13 maggio, dalle 10 alle 12.30 e dalle 16 alle 18.30, ingresso gratuito con possibilità di prenotare visite guidate scrivendo alla mail [email protected]