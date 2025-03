Jazz e comicità. Le serate di Zuni

Zuni, il rinnovato locale in via Ragno 15, propone un mese ricco di appuntamenti musicali e non solo. Oggi è in programma la stand up comedy con il comico Benedetto Zurlo e la comica Corinna Caso, presentati da Tommaso Pioli. Domani Rc trio con Michele Paccagnella alla chitarra, Nicola Govoni al contrabbasso e Riccardo Cotti alla batteria, ospite speciale del gruppo Nicola Parolari al sax tenore. Sabato il trio con Francesco Zaccanti (contrabbasso) e i fratelli Marika (pianoforte) e Matteo Pontegavelli (tromba). Il locale apre dalle 18 dal mercoledì al sabato, i concerti iniziano alle 20.30 (info e prenotazioni +39 3759171602).