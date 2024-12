Jazz e danza al Torrione

Stasera alle 21.15 il grande jazz torna in scena al Torrione (via Rampari di Belfiore 167). L’appuntamento di oggi è con ‘Music for dance’, che vede protagonisti Tobia Bondesan, sax alto, Michele Bondesan, contrabbasso e Giuseppe Sardina, batteria e percussioni. ‘Music for dance’ (Barly records, 2023) è un album dedicato al rapporto tra musica, ritmo e movimento del corpo, un lavoro frutto della ricerca di tre musicisti piuttosto attivi nella nuova scena italiana del jazz e della musica di ricerca Registrato su disco all’inizio dell’estate 2022 questo progetto è l’ultima produzione artistica di una formazione che lavora insieme da più di un decennio, spesso affiancata da musicisti e performer di fama internazionale.

Citato dalla prestigiosa rivista Musica Jazz come Alter Top tra i ‘dischi dell’anno 2023’, il trio si esibisce eseguendo un repertorio in cui scrittura e improvvisazione si interfacciano con la pulsazione in maniera sbieca ed eccentrica, andando a immortalare danze immaginifiche e metafisiche, in una riscrittura delle peculiarità artistiche che da sempre legano musica e danza, in un viaggio tra passato e presente, culture di ieri e di oggi. Il trio si è esibito, anche con danzatori e performer, in molteplici contesti in molte città italiane e all’estero, incontrando successo di critica e pubblico. L’evento di stasera si inserisce in Serico Tonale, a cura di Istantanea. Un’occasione in più per ascoltare artisti di grande rilievo in un contesto suggestivo come quello del jazz club al Torrione San Giovanni.