Jazz e vignette. L’arte di Muñoz al Torrione

Domani alle 21, il Jazz Club ospiterà al Torrione San Giovanni (via Rampari di Belfiore 167) il famoso fumettista e vignettista José Muñoz, autore della mostra ‘Josè Muñoz-Quando dal fumetto emerge la vita vera’ curata da Vanni Masala, giornalista e responsabile del progetto illustrazioni per il Bologna Jazz Festival. José Muñoz, nato a Buenos Aires nel 1942, all’inizio degli anni Settanta ha formato un sodalizio che dura tutt’oggi con il connazionale Carlos Sampayo. La coppia argentina raggiunse la fama con Alack Sinner, detective privato modellato sui romanzi hard boiled di Marlowe e Sam Spade. Le loro storie sono comparse a puntate su riviste come Alter e Frigidaire, prima delle numerose pubblicazioni in volume. Ad Alack Sinner si affianca poi la produzione di altre interessanti serie, come Nel bar e Sudor Sudaca, che ottengono ampia pubblicazione mondiale; in Italia sono comparse sul mensile Linus. Tra le sue opere principali anche un volume su Billie Holiday.

Il Bologna Jazz Festival nella sua edizione 2024 ha scelto proprio le immagini di Josè Munoz per caratterizzare la propria rassegna musicale. Le illustrazioni che hanno animato i manifesti del Bologna Jazz Festival, dal mese di gennaio, sono esposte nelle logge del Torrione San Giovanni in una mostra che ha il pregio di far vivere a chi osserva le immagini dei personaggi di Munoz la sensazione dell’ascolto della musica jazz in sottofondo.

Chi vorrà passare al Torrione per vedere l’esposizione potrà acquistare anche una piccola ma preziosa pubblicazione editoriale che raccoglie i disegni esposti, alcuni dei quali inediti e presentati solo in questo fascicolo a tiratura limitata. La pubblicazione contiene anche un’intervista all’autore e un contributo di Emilio Varrà (docente dell’Accademia di Belle Arti di Bologna e fondatore dell’associazione culturale Hamelin) sulla figura e l’arte di Muñoz. Nell’incontro di domani sera l’artista, conversando con Vanni Masala, esplorerà il legame tra il disegno e la musica e il pubblico avrà l’opportunità di conoscere un personaggio davvero ricco di umanità e di genio. L’interazione tra il disegno e la musica sarà al centro della conversazione, con l’artista che offrirà una riflessione sulle modalità con cui questi due linguaggi, apparentemente distinti, si influenzano e si completano a vicenda. Tornando al jazz, stasera alle 21.15, sempre al Torrione concerto con l’Ethan Iverson Trio feat. Thomas Morgan & Kendrik Scott. il pianista originario di Minneapolis sarà accompagnato due dei più apprezzati musicisti della scena newyorchese.