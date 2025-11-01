Jazz fuori dagli schemi. C’è il trio ’Capatosta’

Stasera, alle 21.30, in collaborazione con Bologna Jazz Festival si esibiranno al circolo Endas, i ’Tim Berne Capatosta’ con Tim Berne al sax alto, Gregg Belisle-Chi alla chitarra, Tom Rainey alla batteria. Capatosta è un trio che incarna pienamente lo spirito del jazz d’avanguardia: una musica intensa, imprevedibile e di forte impatto emotivo.

Al centro del progetto c’è il leggendario sassofonista americano Tim Berne, figura di riferimento della scena contemporanea, riconosciuto per il suo linguaggio unico fatto di linee melodiche complesse, improvvisazioni ardite e un approccio compositivo sempre fuori dagli schemi.

Accanto a lui, due protagonisti d’eccezione: il chitarrista Gregg Belisle-Chi, capace di intrecciare sonorità delicate e distorsioni visionarie, e il batterista Tom Rainey, musicista di straordinaria sensibilità e potenza espressiva. Insieme danno vita a un dialogo sonoro denso, fluido e in costante trasformazione, dove ogni strumento agisce con assoluta libertà ma dentro un equilibrio sorprendente.

Il trio esplora paesaggi musicali carichi di tensione e spazi aperti alla riflessione, alternando esplosioni di energia a momenti più intimi e sospesi. La loro musica sfida ogni convenzione, offrendo un’esperienza d’ascolto intensa, avvincente e profondamente innovativa — un concerto che celebra la maestria e la perfetta intesa di tre artisti di altissimo livello.

Per informazioni e prenotazione cena 331 4323840 tutti i giorni dalle ore 12 alle 22. Il Jazz Club Ferrara è un circolo Endas. Si trova al Torrione San Giovanni via Rampari di Belfiore, 167 – 44121 Ferrara. Se si riscontrano difficoltà con dispositivi GPS impostare l’indirizzo Corso Porta Mare, 112 Ferrara. L’orario di apertura della biglietteria parte alle 19; mentre l’apertura del Wine Bar è alle 19.30. L’inizio del concerto con i virtuosi del jazz sul palco sarà alle 21.30.