’Jazz nel Terzo Reich’, viaggio musicale nella storia

Bondeno si prepara a ricordare. Domenica 26 gennaio, alle ore 16.30, presso il Centro polifunzionale Dillingen in via Enrico Fermi, il Lions Club di Bondeno con il patrocinio del Comune, organizza una conferenza-concerto dal titolo "Il jazz nel Terzo Reich", un evento di grande impatto emotivo e storico in occasione della Giornata della Memoria. Un viaggio musicale nella storia per ricordare l’ottantesimo anniversario della liberazione del campo di concentramento di Auschwitz. "Con questo evento – spiega la presidente del Lions di Bondeno Anna Campi - vogliamo non solo ricordare le vittime della Shoah, ma anche riflettere sul potere della musica, anche in un periodo così oscuro. Il jazz – aggiunge - considerato musica degenerata dai nazisti, diventa un simbolo di resistenza e di speranza. Attraverso la musica e le parole, vogliamo tenere viva la memoria e sensibilizzare le nuove generazioni". Pasquale Morgante è il relatore e guiderà in un viaggio storico-musicale. Le letture saranno affidate a Chiara Fortini, mentre la parte musicale sarà interpretata da un trio d’eccezione: Lorenzo Negroni alla chitarra, Raffaele Guandalini al contrabbasso e Francesco Candelieri alla batteria. L’ingresso è libero e l’evento è aperto a tutti. Il Lions Club di Bondeno sarà particolarmente attivo in questi giorni. Venerdì 24 gennaio, infatti, la città ospiterà la visita ufficiale del Governatore del distretto 108Tb, Patrizia Campari. Nel corso della serata, i soci del club si presenteranno alla comunità, raccontando le loro esperienze e i motivi che li hanno spinti a far parte di questa associazione. "Siamo un gruppo di persone unite dalla voglia di fare del bene per la nostra comunità - continua Anna Campi -. Il servizio è il nostro motto e cerchiamo sempre nuove iniziative per sostenere chi è nel bisogno".

Claudia Fortini