Jazz, stasera ’Edoardo Ferri Trio’ in concerto per Un fiume di musica

Stasera alle 21, il Molo Wunderkammer ospita ’Edoardo Ferri Trio’, protagonista di un concerto che promette un’immersione intensa e imprevedibile nel mondo del jazz contemporaneo. Il trio, composto da Edoardo Ferri alla chitarra, Federico Goito al contrabbasso e Phelan Burgoyne alla batteria, si distingue per un approccio radicalmente libero e aperto alla musica, dove ogni performance diventa un’esperienza unica e irripetibile. Lontani da ogni preconcetto stilistico, i tre musicisti costruiscono un dialogo sonoro in cui ogni idea trova spazio, accolta e trasformata collettivamente in tempo reale.

Il repertorio spazia dai classici della tradizione jazzistica a composizioni originali firmate dai componenti del trio, includendo arrangiamenti estemporanei di brani pop-rock e momenti di pura improvvisazione. Elemento centrale della loro proposta è la melodia, che funge da bussola poetica anche nei momenti di massima esplorazione timbrica. È proprio questa attenzione al nucleo melodico che rende la musica del trio profonda e accessibile, capace di connettere chi ascolta a una dimensione autentica e viscerale.

Libertà, invenzione, ascolto reciproco e una forte identità collettiva si fondono in un concerto dove ogni nota nasce nel presente e vibra di sincerità. Una produzione di Siena Jazz – Accademia Nazionale del Jazz in collaborazione con Fondazione Bologna in Musica Ets, Associazione Musicisti di Ferrara Aps, Associazione Culturale Jazz Club Ferrara Aps e Consorzio Wunderkammer. Con il contributo di Ministero della Cultura e SIAE – Programma ’PerChiCrea’. Un Fiume di Musica è organizzato dall’Associazione Musicisti di Ferrara APS, in collaborazione con il Consorzio Wunderkammer (di cui l’AMF fa parte).